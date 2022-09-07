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Девушке-инвалиду из Колпнянского района вовремя не выдали положенные лекарства. Надзорное ведомство провело проверку.

Районная прокуратура проверила нарушение прав местной жительницы, которая имеет инвалидность из-за заболевания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Девушка состоит на учете в местной ЦРБ и имеет право на бесплатные льготные лекарства. Однако в полном объеме ее ими не обеспечили. Районный прокурор обратился в суд.

Департамент здравоохранения региона обязан будет выдать положенные препараты девушке. Суд удовлетворил иск прокурора. Исполнение решения на контроле у прокуратуры.