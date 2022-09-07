В Орла "Лада" сбила 94-летнюю пенсионерку во дворе многоэтажки

ДТП случилось во дворе по улице 60 лет Октября Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В одном из дворов Орла легковой автомобиль сбил 94-летнюю женщину. "Лада" сдавала назад.

ДТП случилось накануне, 6 сентября, примерно в 10 утра. Подробности рассказали в УГИБДД. За рулем "Лады Калины" был сорокалетний мужчина, он двигался задним ходом по дворовой территории дома №24 по улице 60 лет Октября. Мужчина не заметил пенсионерку, автомобиль сбил ее. С места происшествия женщину увезли в больницу скорой помощи им. Семашко.

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области сообщили, что после осмотра и оказания медпомощи пострадавшую отпустили домой. Она получила телесные повреждения.