Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2022 6:36

В Орла "Лада" сбила 94-летнюю пенсионерку во дворе многоэтажки

Автомобиль сдавал назад
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
ДТП случилось во дворе по улице 60 лет Октября

ДТП случилось во дворе по улице 60 лет Октября

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В одном из дворов Орла легковой автомобиль сбил 94-летнюю женщину. "Лада" сдавала назад.

ДТП случилось накануне, 6 сентября, примерно в 10 утра. Подробности рассказали в УГИБДД. За рулем "Лады Калины" был сорокалетний мужчина, он двигался задним ходом по дворовой территории дома №24 по улице 60 лет Октября. Мужчина не заметил пенсионерку, автомобиль сбил ее. С места происшествия женщину увезли в больницу скорой помощи им. Семашко.

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области сообщили, что после осмотра и оказания медпомощи пострадавшую отпустили домой. Она получила телесные повреждения.