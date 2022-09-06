Полмиллиона рублей выманили мошенники у пенсионера из Орла

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У пожилого жителя Орла мошенники выманили полмиллиона рублей. На деньги 63-летнего мужчину аферисты развели дистанционно.

Сейчас обстоятельства преступления выясняют полицейские. Известно, что звонивший незнакомец орловцу представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил свою жертву: накопления в опасности, нужно перевести их на "безопасный счет". Орловец так и сделал, в итоге он лишился 520 тысяч рублей.

За сутки это не единственный случай, когда жители региона повелись на уловки телефонных преступников. 33 тысячи рублей перевел мошенникам 45-летний житель областного центра. В этом случае аферисты действовали по похожей схеме: представились работниками банка и сообщили, что якобы мошенники пытаются оформить на имя мужчины кредит. Преступникам удалось убедить орловца действовать по их инструкции и назвать им все коды, которые будут приходить на телефон. Мужчина так и сделал, а впоследствии обнаружил, что с его счета пропали деньги.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области "Комсомолке" сообщили, что возбуждены уголовные дела.