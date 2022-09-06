Участник спецоперации Денис Орлов поблагодарил орловцев за оказанную бойцам помощь

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Глава Орловской области Андрей Клычков встретился с участником СВО Денисом Орловым. Офицер поблагодарил всех жителей региона за оказанную гуманитарную помощь.

Встреча состоялась сегодня, 6 сентября, в областной администрации. Губернатор Андрей Клычков побеседовал с участником специальной военной операции на Украине Денисом Орловым. Гвардии старший лейтенант Денис Орлов - заместитель командира парашютно-десантной роты по военно-политической работе. Офицер принимал участие в тяжелых боях в Харьковской области и Донбассе. За заслуги его наградили орденом Мужества, медалью Суворова и «За отвагу».

Ранее сам Денис попросил оказать помощь в доставке квадрокоптеров, которые необходимы в боевых действиях. Орловцы отозвались на просьбу оперативно: приобрели и передали устройства на линию фронта.

- Сегодня Денис лично поблагодарил всех жителей Орловщины, которые оказали помощь российским военнослужащим. Он отметил, что приобретенное оборудование позволило спасти не одну солдатскую жизнь во время боевых действий, - отметили в пресс-службе Правительства области.