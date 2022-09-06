Фото: Ольга Супонева

Орловскую область покинули 11 кошек, 8 собак и 3 белки. Они побывали в странах Европы и за океаном вместе с хозяевами.

Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской области. Ведомство с начала года выдает ветеринарные сертификаты и справки на вывоз животных с территории Орловщины в другие страны.

Всего питомцев, покинувших регион с начала года, насчитывалось 22. Ветеринары осматривали каждое животное и проверяли документы у хозяев. Особое внимание уделили чипу и клейму, результатам вакцинации, исследование крови и наличию отрицательного теста на COVID-19.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вывоз животных за рубеж в Орловской области увеличился на 31%. Они уезжают с хозяевами с Бельгию, Бразилию, Грузию, Германию, Израиль, Индию, Испанию, Италию, США и другие страны.