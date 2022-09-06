Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Орловец пришел в кафе и пырнул ножом другого посетителя. Виной стал разгоревшийся конфликт.

Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области. В полицию позвонили гости одного из кафе в Орле.

Оперативной группе пришлось удерживать нападавшего 33-летнего мужчину. Стражи порядка его задержали, а затем установили все обстоятельства. Оказалось, что между посетителя возник конфликт. Один из участников вышел из заведения, но вернулся с ножом и ранил другого.

Возбуждено уголовное дело. Местного жителя задержали, а следствие продолжается.