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Происшествия6 сентября 2022 7:56

В Орле пассажир «Шевроле» пострадала после столкновения с маршруткой

ДТП произошло на улице Московской
Сергей Силаев
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле пассажир «Шевроле» пострадала после столкновения с маршруткой. ДТП произошло на улице Московской.

О происшествии сообщила региональная Госавтоинспекция. Столкновение случилось утром 5 сентября, около 08.20. 27-летний водитель «ПАЗа» ехал по улице Московской и столкнулся с «Шевроле Лачетти». В результате пострадала девушка - пассажир легковушки. Она получила легкие травмы, ее отпустили.

Всего за последние сутки на дорогах Орловщины зарегистрировали 14 ДТП. Пострадал один человек, еще один получил травмы.