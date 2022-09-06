Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле пассажир «Шевроле» пострадала после столкновения с маршруткой. ДТП произошло на улице Московской.

О происшествии сообщила региональная Госавтоинспекция. Столкновение случилось утром 5 сентября, около 08.20. 27-летний водитель «ПАЗа» ехал по улице Московской и столкнулся с «Шевроле Лачетти». В результате пострадала девушка - пассажир легковушки. Она получила легкие травмы, ее отпустили.

Всего за последние сутки на дорогах Орловщины зарегистрировали 14 ДТП. Пострадал один человек, еще один получил травмы.