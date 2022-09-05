Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области сельские работники культуры получили по 56 тысяч рублей. Лучших работников отметили в четырех районах.

Шесть работников учреждений культуры получили премии в рамках проекта «Творческие люди». На его финансирование выделено 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Кроме этого, отметили и сельские учреждения культуры. Они получили по 112 тысяч рублей. На эти деньги уже приобрели необходимое оборудование и новые книги.

– В рамках проекта в Орловской области квалификацию уже повысили 76 работников культуры. Всего для обучения в 2022 году региону выделено 242 места. Слушатели проходят бесплатное обучение, - рассказала начальник управления культуры и архивного дела региона Наталья Георгиева.