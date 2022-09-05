В Орловской области поступили массовые сообщения о минировании зданий

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В Орловской области 5 сентября в разные организации поступают сообщения о минировании зданий. Власти просят жителей региона не поддаваться панике.

Звонки с сигналами о минировании раздались в учреждениях образования, разных частных организациях, ведомствах. Проводятся эвакуации. О возможных дальнейших провокациях орловцев предупреждают в областном правительстве.

- Сохраняйте спокойствие: все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты правоохранительными органами, ситуация находится под контролем! - обратились к жителям областного центра и районов в правительстве региона.