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Происшествия5 сентября 2022 10:50

В Орловской области поступили массовые сообщения о минировании зданий

Власти предупреждают жителей о возможных провокациях и просят не поддаваться панике
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В Орловской области 5 сентября в разные организации поступают сообщения о минировании зданий. Власти просят жителей региона не поддаваться панике.

Звонки с сигналами о минировании раздались в учреждениях образования, разных частных организациях, ведомствах. Проводятся эвакуации. О возможных дальнейших провокациях орловцев предупреждают в областном правительстве.

- Сохраняйте спокойствие: все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты правоохранительными органами, ситуация находится под контролем! - обратились к жителям областного центра и районов в правительстве региона.