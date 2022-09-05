Фото с сайта Орловского краеведческого музея
В Военно-историческом музее Орла открыли выставку игрушечных солдатиков. В экспозицию вошло более 300 фигурок разных авторов.
Выставка «Солдатики моего детства» из личной коллекции реконструктора Валерия Панова работает в Военно-историческом музее с 3 сентября. На ней представлены свыше 300 игрушечных солдатиков из разных периодов истории. Посетителям расскажут, как создавались эти фигурки и познакомят с их авторами: Зоей Рылеевой и Львом Разумовским.
- Экспозиция включает в себя наборы солдатиков «Ледовое побоище», «Куликовская битва», «Воины средневековья», «Воины Советской армии», «Первая конная» и другие, - рассказали о выставке в Орловском краеведческом музее. Этих солдатиков выпускали на столичном заводе с начала 1970-х и по конец 1990-х годов.
Еще на выставке красуются фигурки, выпущенные Донецкой фабрикой игрушек.
КОГДА? ГДЕ?
Выставка работает до конца сентября.
ул. Нормандия-Неман, 1
(6+)