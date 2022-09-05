Фото с сайта Орловского краеведческого музея

В Военно-историческом музее Орла открыли выставку игрушечных солдатиков. В экспозицию вошло более 300 фигурок разных авторов.

Выставка «Солдатики моего детства» из личной коллекции реконструктора Валерия Панова работает в Военно-историческом музее с 3 сентября. На ней представлены свыше 300 игрушечных солдатиков из разных периодов истории. Посетителям расскажут, как создавались эти фигурки и познакомят с их авторами: Зоей Рылеевой и Львом Разумовским.

- Экспозиция включает в себя наборы солдатиков «Ледовое побоище», «Куликовская битва», «Воины средневековья», «Воины Советской армии», «Первая конная» и другие, - рассказали о выставке в Орловском краеведческом музее. Этих солдатиков выпускали на столичном заводе с начала 1970-х и по конец 1990-х годов.

Еще на выставке красуются фигурки, выпущенные Донецкой фабрикой игрушек.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до конца сентября.

ул. Нормандия-Неман, 1

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