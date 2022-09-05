Фото: Сергей Силаев

В Орловской области выявили 335 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 247 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 5 сентября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев достигло отметки 120 511. Из них за последние 24 часа заболели 335 человек.

Вылечились от коронавируса за сутки 247 орловцев. Всего закрытых больничных в области – 115 902.

В больницы госпитализировали 14 человек. За сутки никто не умер. Общее число жертв коронавируса в Орловской области с начала пандемии – 1 941.