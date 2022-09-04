В Орле похолодает и пойдут дожди

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

С новой рабочей недели в Орле опустится температура воздуха, пойдут дожди. Публикуем подробный прогноз на 5-9 сентября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 5 сентября небо над городом затянуто облаками. Ночью на термометрах всего +4, в дневное время до +14 градусов. Ожидается небольшой дождь. Ветер с северо-запада 5 м/с, атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Во вторник 6 сентября, на термометрах от +5 до +15. День будет пасмурным, дождливым. Ветер северо-западный 4-5 м/с, давление 748 мм рт.ст.

В среду 7 сентября вновь пасмурно и небольшой дождь. Температура, в зависимости от времени суток, + 5..+14, метеорологи прогнозируют дождь. Ветер сменится на западный, скорость 2-5 м/с. Давление 747 мм рт.ст.

В четверг 8 сентября в ночные часы пройдет небольшой дождь, а днем выглянет солнце. На термометрах от +7 до +14 градусов, ветер западный 3 м/с, давление опустится до 744 мм рт.ст.

В пятницу 9 сентября ожидается переменная облачность, без дождя. Воздух ночью +6 градусов, днем прогреется до +15. Ветер сменится на восточный, скорость 1 м/с. Давление повысится до 751 мм рт.ст.