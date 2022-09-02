На 2 сентября 2022 в Орловской области зафиксировано 279 случаев заражения коронавирусом

Ковид продолжает наступать Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. На 2 сентября 2022 еще 279 орловцев заразились ковидом.

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Суммарное число зафкисированных случаев covid-19 достигло 119 550. Некоторых заболевших орловцев положили в больницы: госпитализированы 35 человек.

Выздоровело и выписано за день 197 человек. Всего случаев излечения статистика насчитывает 115 081.

Новых смертельных исходов за минувший день нет. За время пандемии в Орловской области умер 1 941 человек с лабораторно диагностированным covid-19.

- Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора и регионального Департамента здравоохранения, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.