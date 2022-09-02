В Орловской области насмерть разбился мужчина на параплане

ЧП с летальным исходом произошло в Новосильском районе
Фото: Архив "КП"
В Орловской области гибелью закончился полет на параплане для мужчины. Трагическое ЧП случилось в Новосильском районе.
Летальным исходом обернулось экстремальное развлечение 1 сентября. При полете что-то пошло не так, параплан рухнул. Что именно случилось, кто в этом виноват - предстоит выяснить следователям.
- По данному факту проводится доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия. Следователя устанавливают все обстоятельства случившегося, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
Это не первый случай падения параплана в регионе. В июне летательный аппарат рухнул в Ливенском районе, тогда обошлось без погибших.