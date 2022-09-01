В Болхове 8 сентября выступит хор Валаамского монастыря. Празднования Собора Орловских святых пройдет во второй раз.

О праздничном концерте известного хора сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

В 8.30 в Спасо-Преображенском соборе митрополит Орловский и Болховский Тихон с митрополитом Антонием совершит Божественную литургию. В это же время в верхнем храме Собора откроется фотовыставка. На ней представят экспозиции, в которых показана жизнь воспитанников Болховской православной гимназии.

В 11.00 на центральной площади города состоится концерт хора Валаамского монастыря, а после его окончания начнется фестиваль колокольного звона. Для прихожан будет работать полевая кухня.