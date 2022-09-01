Детскую поликлинику в Ливнах построят за 257 миллионов рублей. Работы завершат весной 2023 года.

Постановление уже подписал глава региона Андрей Клычков 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

Решение о ремонте приняли после повторной госэкспертизы. Из 257,8 миллиона рублей на строительно-монтажные работы уйдет 155,6 миллиона, на оборудование потратят 54,2 миллиона, на прочие затраты и проектно-изыскательные работы – 9 миллионов рублей.

Здание займет площадь 2,8 тысяч квадратных метров. В нем будет три этажа. За смену помощь в поликлинике смогут получить 150 ливанцев. Завершить строительство планируют в мае 2023 года. Работы уже стартовали.