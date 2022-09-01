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На строительство Западного обхода Орла потратят свыше 10 миллиардов рублей. Проектная документация обойдется в 54 миллиона.

Вопрос подготовительных работ рассмотрели на совещании в областной администрации, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Объект включили в план пятилетнего строительства. Средства на проектно-изыскательные работы уже выделены, а проектно-сметную документацию разработают до конца 2023 года.

Цель строительства обхода – снижение транспортной нагрузки на дороги Орла. Объездная дорога позволит уберечь трассы в областном центре и обезопасить жителей.