Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Андрей Клычков поздравил жителей Орловской области с Днем знаний. Губернатор адресовал пожелания педагогам, родителям, детям.

В 2022-2023 учебном году за парты в регионе сядет больше семи с половиной тысяч первоклашек, в том числе начнут обучение ребята из Донбасса. Школьникам, которым только предстоит начать свой путь, Андрей Клычков пожелал успехов в учебе, верных друзей, активного участия во внеклассной работе. Глава региона отметил, что у системы образования есть большой потенциал, а поддержка образования является приоритетом в работе властей.

- В современных условиях, когда идет борьба за нашу молодежь,за будущее страны, на первое место выходят задачи патриотического воспитания юного поколения – граждан нашей великой державы. Не менее пристальное внимание мы продолжим уделять вопросам оздоровления детей, развитию системы выявления и поддержки талантливой молодежи, подготовке специалистов, востребованных в отраслях экономики. И конечно же – реализации национальных проектов «Образование» и «Демография», - отметил в своем обращении Андрей Клычков.

Он пожелал всем, для кого День знаний - праздник, крепкого здоровья, ярких достижений, мира и благополучия.