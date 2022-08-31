Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Ливенская гармошка и Плешковская игрушка признаны художественными промыслами Орловщины. Решение приняли на заседании.

Художественно-экспертный совет принял решение о признании 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Ливенская гармонь – разновидность русской гармони, которая появилась в Ливнах в 1870-х годах. Плешковская игрушка известна с 17 века. Жители деревни Плешково Ливенского района свистели в глиняные свистульки.

– Принятые решения будут способствовать дальнейшему развитию этих промыслов на территории региона, - сообщили в управлении культуры и архивного дела Орловской области.