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Звезды31 августа 2022 14:53

Ливенская гармошка и Плешковская игрушка признаны художественными промыслами Орловщины

Решение приняли на заседании
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Ливенская гармошка и Плешковская игрушка признаны художественными промыслами Орловщины. Решение приняли на заседании.

Художественно-экспертный совет принял решение о признании 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Ливенская гармонь – разновидность русской гармони, которая появилась в Ливнах в 1870-х годах. Плешковская игрушка известна с 17 века. Жители деревни Плешково Ливенского района свистели в глиняные свистульки.

– Принятые решения будут способствовать дальнейшему развитию этих промыслов на территории региона, - сообщили в управлении культуры и архивного дела Орловской области.