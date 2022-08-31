Орловец заработал уголовную статью за систематическую кражу из магазинов

Любитель набрать товаров в магазине и не заплатить за них попал под уголовку Фото: Нина СОКОЛОВА

40-летний орловец стащил товары в магазине и заработал статью. Мужчина попался на мелкой краже уже не в первый раз.

Похитителя товаров в одном из супермаркетов Мценска полицейские начали искать после обращения директора торговой точки. Женщина рассказала о недостаче после ревизии.

Установив все обстоятельства произошедшего, участковые нашли воришку, которым оказался 40-летний местный житель. Так, амчанин пронес мимо кассы под одеждой бытовую химию. Оказалось, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за мелкое хищение.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158.1 Уголовного кодекса РФ (Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), - уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.