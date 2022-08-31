Орловцы переехали из аварийного жилья после суда Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле прокуратура добилась переселения семьи из аварийного дома. Теперь орловцам предоставят благоустроенное жилье по договору соцнайма.

Орловчанка, обратившаяся за помощью в прокуратуру, живет со своей семьей в доме № 4 по проезду Связистов. Здание признали аварийным еще в 2014 году. Оно подлежит сносу.

В этом доме жилое помещение семья получила по договору социального найма. По программе переселить всех жильцов должны до конца 2024 года, но делать этого никто не торопился.В прокуратуре Орловской области сообщили, что в нарушение требований законодательства уполномоченными органами Орла надлежащие меры к обеспечению граждан благоустроенным жилым помещением по договору социального найма приняты не были.

Прокурор обратился в суд с иском. Там его требования удовлетворили и обязали жилищное управление обеспечить семью жилым помещением, отвечающим всем необходимым требованиям. Исполнение акта проконтролирует прокуратура.