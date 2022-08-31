Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 августа 2022 9:11

В Орловской области выявили 232 случая COVID-19 за сутки

Выздоровели 170 человек
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловской области выявили 232 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 170 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 31 августа предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев достигло отметки 119 021. Из них 232 – за последние 24 часа.

Всего орловцы победили 114 699 раз. За последние сутки больничный закрыли 170 человек.

Медики госпитализировали в больницу 17 больных. За сутки не было летальных случаев. Общее число жертв коронавируса в Орловской области с начала пандемии держится на отметке 1 940 человек.