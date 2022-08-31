Орловцам одиннадцать раз предложат работу в сентябре. Ярмарки вакансий пройдут в нескольких районах.

В Орловской области состоятся одиннадцать ярмарок вакансий в первом осеннем месяце. Первая из них пройдет после Дня знаний. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

2 сентября центр занятости Северного района Орла будет искать сотрудников на постоянную и временную работу. 5 сентября в Залегощенском районе крупные местные предприятия предложат вакансии. 6 сентября пройдет сразу два подобных мероприятия в центрах занятости – в Новосильском и Орловском районе.

7 сентября центр занятости Северного района города Орла организует ярмарку вакансий для желающих работать в МФЦ. 8 сентября две ярмарки состоятся для будущих консультантов контактного центра и специалистов по продвижению продуктов и услуг.

С 19 по 21 сентября четыре ярмарки проведут в Свердловском, Должанском, Малоархангельском и Покровском районах. 20 сентября Покровский района предоставит временную площадку, где смогут трудоустроиться граждане из ДНР, ЛНР и Украины. Она расположится на улице Дачной, 3 в поселке Покровское.