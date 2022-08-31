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В Орловской области на книги для школьников потратили около 130 миллионов рублей. Учебники получили 333 муниципальные школы.

В учебные заведения поставили книги, соответствующие обновленным стандартам. 131,8 миллиона рублей на учебники и пособия выделил департамент образования региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В Минпросвещения России пояснили, что переработка учебников не предполагает введение новых предметов, но уточняет содержание изучаемых. Из 1 200 изданий, отправленных на экспертизу в 2022 году, 900 учебников убрали. Также перечень пополнился 47 книгами для детей ч ограниченными возможностями здоровья по зрению.