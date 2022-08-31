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Происшествия31 августа 2022 6:45

Скошенные поля горели в трех районах Орловской области

Полыхало 7 гектаров стерни
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Сухую стерню пожарным приходится тушить практически каждый день

Сухую стерню пожарным приходится тушить практически каждый день

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области продолжают загораться скошенные поля. За прошлые сутки возгорания стерни пришлось тушить пожарным сразу в нескольких районах региона.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, за 30 августа зафиксировано 10 термических точек, 4 из них подтвердились как горение стерни. Огонь распространялся в Покровском, Верховском, Урицком и Ливенском районах. Общая площадь горения составила 7 гектар, пламя удалось затушить.

Всего же за прошлые сутки пожарные и спасатели выезжали на помощь людям, тушение огня и ликвидацию разных происшествий 32 раза. В 13 случаях это были возгорания: в основном, сухой травы, мусора, стерни.