Скошенные поля горели в трех районах Орловской области

Сухую стерню пожарным приходится тушить практически каждый день Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области продолжают загораться скошенные поля. За прошлые сутки возгорания стерни пришлось тушить пожарным сразу в нескольких районах региона.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, за 30 августа зафиксировано 10 термических точек, 4 из них подтвердились как горение стерни. Огонь распространялся в Покровском, Верховском, Урицком и Ливенском районах. Общая площадь горения составила 7 гектар, пламя удалось затушить.

Всего же за прошлые сутки пожарные и спасатели выезжали на помощь людям, тушение огня и ликвидацию разных происшествий 32 раза. В 13 случаях это были возгорания: в основном, сухой травы, мусора, стерни.