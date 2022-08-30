. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области построят новую трассу за 400 миллионов рублей. В регионе появится автодорога «М-2 «Крым» – с. Альшань» – д. Большая Фоминка.

Об утверждении проекта капитального строительства автомобильной дороги М-2 «Крым» – с. Альшань» – д. Большая Фоминка в Орловском районе сообщили в Правительстве области. Соответствующее постановление глава региона уже подписал 26 августа.

Новый дорожный участок растянется на 1,2 километра. Кроме того, там планируется построить мост длиной практически в 168 метров. Сама сметная стоимость работ достигла почти 416 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что в Орловской области выделено 6,7 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог в 2022 году.