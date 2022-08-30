Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2022 13:10

Колпнянскую поликлинику капитально отремонтируют за 46 миллионов рублей

Работы начнутся в ближайшее время
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба правительства региона

Фото: пресс-служба правительства региона

Колпнянскую поликлинику капитально отремонтируют за 46 миллионов рублей. Работы начнутся в ближайшее время.

В состав Колпнянской ЦРБ входит 21 фельдшерско-акушерский пункт, а местная поликлиника рассчитана на 500 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас там ведется прием множеством специалистов. Это педиатр, терапевт, хирург, психиатр-нарколог, невролог и другие врачи. Также здесь работают несколько лабораторий: клиническая, биохимическая, бактериологическая.

Имеются и различные кабинеты: неотложной помощи, рентгеновский, флюорографический, смотровой, процедурный, эндоскопический и другие.

Распоряжение о ремонте подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков 30 августа. Работы обойдутся в 46,3 миллиона рублей. Подрядчик уже определен.