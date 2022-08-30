Фото: пресс-служба правительства региона

В селе Круглое Ливенского района открыли медпункт. Неотложную помощь смогут получать 230 местных жителей.

Фельдшерско-акушерский пункт построили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Медпункт предназначен и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В здании оборудовали кабинеты для приема, процедурную, комнату ожидания и хранения лекарств, а также санузел.

230 жителей села Круглое смогут не только получать неотложную помощь, но и проходить диспансеризацию, а также приобретать лекарства. Населенный пункт находится всего в двух километрах от соседней Липецкой области.