Жители Орла получили по 200 тысяч за участие в спецоперации

Добровольцев продолжают набирать в Орле Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители Орла получили по 200 тысяч рублей за участие в спецоперации. Это дополнительное вознаграждение, которое выплачивает добровольцам город.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Отмечается, что выплату получили 9 орловцев, принявших участие в СВО. Право на подобную выплату имеют зарегистрированные в Орле граждане, которые вступают в ряды добровольцев с 11 августа 2022.

Добровольцев продолжают набирать в Орле. Обратиться можно в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу улица Привокзальная, 17, телефон 8 (4862) 54-03-86 или в военный комиссариат Орла по адресу улица Маяковского, 56, телефон 8 (4862) 54-03-86.