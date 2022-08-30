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Происшествия30 августа 2022 6:51

В Орле голый мужик пытался пробраться в магазин одежды

В обстоятельствах инцидента разбирается полиция
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Ночное ню в одном из орловских магазинов

Ночное ню в одном из орловских магазинов

Фото: скриншот с видео

Необычное видео, попавшее в сеть, обсуждают жители Орла. На записи запечатлен голый мужчина, явно находящийся в неадекватном состоянии, который пытается проникнуть в магазин одежды.

Ролик появился в телеграм-канале "Негласно в Орле". На запись камеры видеонаблюдения, сделанную в ночное время, попал незнакомец, абсолютно голый. Мужчина пытается открыть двери в магазин, торгующий одеждой, но в итоге только отрывает дверную ручку, после чего оставляет затею.

И пока орловцы гадают, что же подвигло мужчину устроить прогулку ню и попытаться взломать магазин, сотрудники правоохранительных органов устанавливают картину случившегося.

- Сотрудники ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по городу Орлу разбираются в обстоятельствах инцидента, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.