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Свыше 70 молодых педагогов начнут учить орловцев с нового учебного года. Всего в Орловской области свыше 14 тысяч учителей.

Об этом сообщает руководитель департамента образования региона Алексей Карлов на совещании в обладминистрации, сообщила пресс-служба правительства области.

В Орловской области свыше 14 тысяч человек работают педагогами. Из них высшее педагогическое образование есть почти у 4 из 5 человек – у 78,8%.

К началу учебного года в регионе трудоустроили 73 молодых учителя. 63 из них будут вести такие предметы, как иностранный язык, информатику, русский язык и литературу, географии, историю и обществознание, физическую культуру, изобразительного искусства, биологию, технологию, музыку. Некоторые будут учителями начальных классов.

Также Карлов рассказал, что в рамках программы «Земский учитель» в последнем месяце лета заключили 14 договоров на трудоустройство. Каждый из педагогов получит миллион рублей в сентябре.