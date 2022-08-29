Фото: Нина СОКОЛОВА Фото: Архив "КП"

Орловчанка нашла банковскую карту и попала под уголовное дело. Женщина потратила с нее почти пять тысяч рублей.

Чужую карту 56-летняя жительница Ливен нашла возле банкомата и решила сразу же ей воспользоваться. Она отправилась в магазин, где сделала несколько покупок практически на пять тысяч рублей.

Владельцу банковской карты начали приходить сообщения о списании средств, после чего он отправился в полицию. Сотрудники завели уголовное дело о краже, совершенной с банковского счета.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области уточнили, что ущерб женщина уже возместила. На период предварительного следствия ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.