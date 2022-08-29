Случаи возгорания стерни и сухой травы участились, порой, они приводят к печальным последствиям Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области пожар уничтожил поле ячменя. Серьезное возгорание тушили пожарные в Залегощенском районе.

Поле загорелось утром 27 августа неподалеку от деревни Долгое. Огонь распространился настолько быстро, что уничтожил урожай ячменя на корню. В МЧС отмечают, что за последнее время участились случаи поджога сухой стерни, что приводит порой к непредсказуемым последствиям. Расследованием пожара, уничтожившего ячмень, занимаются специалисты отдела надзорной деятельности.

- К сожалению, в конце лета палы стерни и сухой травы часто имеют массовый характер, охватывают большие площади и, главное, распространяются во много раз быстрее, чем другие загорания, что очень затрудняет их тушение. В этой ситуации неконтролируемые палы, оставленные без присмотра костры и сжигание мусора представляют наибольшую опасность – огонь может перекинуться на лесные массивы и жилые дома. Практически во всех случаях виновником пожаров становится человек, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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