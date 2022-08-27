Фото: пресс-служба правительства региона

Знаменский район Орловской области отметил 37-й День рождения. Отличившиеся местные жители получили грамоты и благодарности.

В Знаменском районе прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню района. С праздником орловцев поздравили губернатор и глава района. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Знаменская земля, как и вся наша Орловщина, – это коренная Россия. Знаменцы бережно хранят свою историю, верность заветам героических предков. Знаменский район – родина замечательных людей, истинных патриотов Отечества, - сказал Андрей Клычков.

За профессионализм и добросовестный труд местных жителей наградили грамотами и благодарностями. Четыре человека получили Звание «Почетный гражданин Знаменского района».

В рамках праздничной программы для знаменцев выступили богатыри в доспехах, сельские поселения представили подворья, а на стадионе состоялся футбольный турнир. На сцене выступали лучшие творческие коллективы.