Фото: Ольга Супонева

В Орловской области выявили 210 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 103 человека.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 27 августа предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев достигло отметки 118 154. За последние 24 часа – 210.

Всего выздоровели 114 232 орловца после заражения. За последние сутки победили болезнь 103 местных жителя.

В больницы госпитализировали 34 заболевших. За сутки умер 1 человек. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1 940 человек в Орловской области.