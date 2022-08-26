Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Под Орлом в ДТП пострадал мотоциклист после столкновения с «ПАЗом». Авария случилась в темное время суток.

О происшествии сообщила региональная Госавтоинспекция. Мотоцикл и автобус столкнулись на регулируемом перекрестке. Водитель «ПАЗа» поворачивал налево.

В результате 31-летний водитель «Кавасаки» получил телесные травмы. Медикам пришлось его госпитализировать.

Всего в Орловской области за последние сутки случилось 17 ДТП. В них пострадали три человека, еще пять травмировались.