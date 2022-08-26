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Происшествия26 августа 2022 6:32

Под Орлом в ДТП пострадал мотоциклист после столкновения с «ПАЗом»

Авария случилась в темное время суток
Сергей Силаев
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Под Орлом в ДТП пострадал мотоциклист после столкновения с «ПАЗом». Авария случилась в темное время суток.

О происшествии сообщила региональная Госавтоинспекция. Мотоцикл и автобус столкнулись на регулируемом перекрестке. Водитель «ПАЗа» поворачивал налево.

В результате 31-летний водитель «Кавасаки» получил телесные травмы. Медикам пришлось его госпитализировать.

Всего в Орловской области за последние сутки случилось 17 ДТП. В них пострадали три человека, еще пять травмировались.