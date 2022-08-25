В больницах Орловской области свободно 84 койки для больных COVID-19. Это около четверти от всех развернутых мест.

Эту тему затронули на заседании регионального оперштаба. Оно прошло 25 августа. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

За неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась в регионе на 19%. Однако темпы роста ниже среднего по стране. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.

В больницах Орловщины развернуто 373 койки для больных с ковидом и пневмонией. Из них заняты 289. Это 77,4% от общего числа.

В стационарах на ИВЛ в настоящее время находится семь человек. Необходимые препараты для лечения в амбулаторных и стационарных условиях имеются в достаточном объеме.