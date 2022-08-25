На полях Орловской области начали убирать сахарную свеклу

Уборка сахарной свеклы идет на орловских полях Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области началась уборка сахарной свеклы и гречихи. По прогнозам аграриев, сахаром жители региона будут обеспечены.

Как рассказал замгубернатора по развитию АПК Сергей Борзенков, свеклу начали убирать в Ливенском районе. Пока что накопали около 6 тысяч тонн.

- Орловцы будут обеспечены сахаров в полном объеме. В связи с тем, что государство компенсирует производителям часть затрат, сахар должен быть доступен населению, - отметил Сергей Борзенков.

Стартовала уборка гречихи, предстоит убрать около 50 тысяч гектар, засеянных этой культурой. Также начался сев яровых.