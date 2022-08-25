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Общество25 августа 2022 14:28

На полях Орловской области начали убирать сахарную свеклу

По прогнозам аграриев, сахаром жители региона будут обеспечены
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Уборка сахарной свеклы идет на орловских полях

Уборка сахарной свеклы идет на орловских полях

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области началась уборка сахарной свеклы и гречихи. По прогнозам аграриев, сахаром жители региона будут обеспечены.

Как рассказал замгубернатора по развитию АПК Сергей Борзенков, свеклу начали убирать в Ливенском районе. Пока что накопали около 6 тысяч тонн.

- Орловцы будут обеспечены сахаров в полном объеме. В связи с тем, что государство компенсирует производителям часть затрат, сахар должен быть доступен населению, - отметил Сергей Борзенков.

Стартовала уборка гречихи, предстоит убрать около 50 тысяч гектар, засеянных этой культурой. Также начался сев яровых.