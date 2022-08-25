Фото: Ольга Супонева/Архив"Кп"

В Орловской области выявили 190 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 94 человека.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 25 августа предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев – 117 749. Из них за последние сутки заболели 190 человек.

Всего выздоровели 113 987 орловцев. За последние 24 часа болезнь победили 94 ранее заразившихся.

В больницы увезли 34 человека. Никто не умер. Всего за время пандемии коронавирус в Орловской области унес жизни 1 939 человек.