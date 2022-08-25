Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области в ближайшие пять лет отремонтируют 350 километров магистралей. По этим дорогам автотранспорт движется наиболее интенсивно.

О планах по ремонту рассказал руководитель регионального департамента транспорта Алексей Субботин, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Орловской области существует опорная сеть автодорог. Ее протяженность – 425 километров. 85% планируется привести в порядок за пятилетку.

– Наша задача - в течение 5 лет привести 85% опорной сети автодорог в нормативное состояние. В состав опорной сети автодорог Орловской области входит около 425 км дорог, - отметил Алексей Субботин.