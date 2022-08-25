В Орле деревья от вырубки приходится защищать прокуратуре

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле деревья от вырубки приходится защищаться прокуратуре. Жители возмущены грядущим сносом насаждений на улице Пионерской, в надзорное ведомство орловцы написали жалобу. На место выехал областной прокурор Алексей Тимошин.

Вырубка деревьев на Пионерской должна пройти в рамках дорожного ремонта. Этот факт жителей областной столицы расстроил, орловцы в соцсетях, в том числе на официальной странице мэрии, стали просить не оставлять улицу без растительности. В горадминистрации ответили: вырубят только те деревья, что растут не по нормам. В итоге волна возмущения дошла до прокуратуры. На Пионерской собралась целая комиссия с экспертами и чиновниками.

- В ходе выезда лесопатологом произведен осмотр зеленых насаждений, попадающих в зону проведения работ. Деревья, подлежащие сносу в соответствии с проектом работ, должным образом не помечены, что затрудняет их идентификацию. Кроме того, на территории сквера Гуртьева установлены деревья, имеющие признаки аварийности, однако меры к их сносу не принимаются. Прокурор области поручил дать оценку законности планируемому сносу зеленых насаждений с учетом произведенных в ходе выезда обследований, - рассказали "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В итоге заместителю мэра Орла ведомство внесло представление, а прокурор Тимошин поручил проработать вопрос сохранения здоровых деревьев.