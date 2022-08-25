На дороге в Орловской области перевернулся "ВАЗ", водитель в больнице

В ДТП пострадал 33-летний водитель отечественной легковушки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области вылетел с дороги и перевернулся легковой автомобиль "ВАЗ". Водителя госпитализировали.

ДТП случилось вечером 24 августа, подробности рассказали в Управлении ГИБДД. Примерно в 19.40 мужчина 33-х лет вел легковушку по дороге Болхов-Мценск-Новосиль, он ехал со стороны Новосиля в сторону Мценска. На 56 километре мужчина не совладал с управлением, автомобиль слетел с проезжей части в кювет и перевернулся.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован в Мценскую районную больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на дорогах региона произошло 14 ДТП.