Фото: Сергей Силаев

В Орле свыше 4 тысяч первоклашек сядут за парты 1 сентября. В прошлом году учебу начали на 268 человек меньше.

Об этом рассказал мэр города Орла Юрий Парахин. В городе появится 159 первых классов в 42 школах. В них будут учиться 4 170 человек. – Больше всего первоклассников – в школе №51: 180 ребят. Ажиотаж не удивителен – это единственная школа в Зареченском микрорайоне. Будут сформированы шесть классов – до литеры «Е». Получается по 30 детей у одного учителя. Конечно, это очень серьезная нагрузка, - отметил градоначальник.

Рекорд по количеству первых классов принадлежит школе №37. Здесь сформировано семь коллективов. А уже в следующий понедельник педагоги посетят городской педагогический совет. Он пройдет в новом формате, учителя школ и воспитатели детских садов поделятся друг с другом успешными практиками.