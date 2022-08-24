Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла компания молодых людей до полусмерти избила мужчину. Полицейским удалось задержать нападавших.

ЧП случилось ночью в местном баре. Между компанией и 43-летним орловцем произошел конфликт. Молодые люди набросились на мужчину и втроем избили его, да так, что тому потребовалась помощь врачей. Бедолагу госпитализировали с множественными травмами, медики сообщили о происшествии в полицию.

- Полицейские детально опросили потерпевшего, и установили, что телесные повреждения ему причинили ранее незнакомые мужчины в одном из заведений. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 Уголовного кодекса РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В итоге оперативникам удалось задержать драчунов. Теперь 30-летнему, 22-летнему и 20-летнему орловцам предстоит оказаться на скамье подсудимых. Двое из них взяты под стражу, третьего отпустили под подписку о невыезде.