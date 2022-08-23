Под Орлом «Шевроле» влетела в стоящий на обочине «Ниссан», один человек погиб

В ДТП погиб водитель "Ниссана" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе под Орлом «Шевроле» влетела в стоящий на обочине «Ниссан». Водитель припаркованной иномарки скончался на месте.

Трагическое ДТП случилось в прошлое воскресенье ночью. 32-летний орловец ехал на «Шевроле Лачетти» по дороге Орел-Лунево-Моховое. В районе 23 километра он столкнулся с легковушкой «Ниссан Альмера», стоящей на обочине.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД, мужчину, сидевшего за рулем «Шевроле», с травмами отвезли в больницу. Водитель «Ниссана» умер на месте ДТП.