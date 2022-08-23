Фото: Сергей Силаев

В Орловской области выявили 172 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 157 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 22 августа предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев достигло отметки 117 385. Из них 172 – за последние сутки.

Всего орловцы закрыли больничные 113 758 раз. За последние 24 часа болезнь победили 157 человек.

В больницы госпитализировали 23 заболевших. За сутки никто не умер. Всего за время пандемии коронавирус унес 1 939 жизней в Орловской области.