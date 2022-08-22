В Орле пройдет экскурсия в фонд редкой книги

Фото: Андрей АБРАМОВ
Фото: Архив "КП"
В Орловской библиотеке имени Бунина пройдет экскурсия в фонд редкой книги. Посетителям представят самые редкие издания.
27 августа Бунинка в очередной раз присоединится к всероссийской акции «Экскурсионный флэшмоб». Орловцев и гостей региона приглашают на экскурсию «Путешествие в мир книги». Посетители увидят редчайшие печатные и рукописные издания.
В библиотеке имени Бунина назвали некоторые из них. Это «Минея» конца XV века, Евангелие, изданное в 1600 году в типографии Мамоничей, книги петровской эпохи, прижизненные издания: «Россиада» Хераскова, «Собрания разных сочинений в стихах и прозе…» Ломоносова, «История Пугачёва» Пушкина, книги с автографами, произведения полиграфического искусства разных лет.
КОГДА? ГДЕ?
27 августа, 12.00
ул. Максима Горького, 43
(12+)