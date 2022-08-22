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Происшествия22 августа 2022 13:20

В Северном районе Орла двое пьяных грабителей напали на мужчину

Молодые люди избили свою жертву и отобрали деньги
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Полицейским удалось задержать нападавших

Полицейским удалось задержать нападавших

Фото: Ольга СУПОНЕВА

На Московском шоссе в Орле на мужчину напали двое грабителей. Его избили и отобрали деньги. Полицейским удалось задержать подозреваемых.

Мужчина, ставший жертвой нападения, рассказал, что грабители были пьяны. Они догнали его на улице в ночное время и пустили в ход кулаки, а затем обчистили. Было возбуждено уголовное дело, оперативники установили нападавших. Ими оказались 23-летний уроженец Верховского района и его 18-летний товарищ из Орла. В разговоре с полицейскими отпираться от совершенного преступления молодые люди не стали.

- В настоящее время подозреваемые задержаны. Ведется следствие, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.