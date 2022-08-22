В ночном ДТП под Орлом погибла пассажирка иномарки "Форд"

В ДТП погибла пассажир легковой иномарки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области в ДТП погибла пассажирка легковой иномарки "Форд". Автомобиль врезался в бетонный столб.

ДТП случилось заполночь 21 августа. За рулем автомобиля "Форд Фокус" была 28-летняя девушка, она вела машину по объездной дороге поселка Глазуновка. В районе первого километра, автомобиль, двигавшийся со стороны деревни Степная в сторону поселка Змиевка, занесло, так как водитель потеряла контроль над управлением. Машина вылетела за пределы проезжей части, угодила в кювет и наткнулась на фонарный столб. Удар оказался роковым.

- В результате ДТП пассажир автомобиля Форд, женщина 46 лет, от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.