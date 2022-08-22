При проверке ремонта дома-интерната в Орловской области выявлены нарушения на сотни тысяч рублей

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

При проведении капремонта Ивановского дома-интерната в Орловской области выявили нарушения на сотни тысяч рублей. Подрядчик вовремя не выполнил проектные работы.

Здание Ивановского дома-интерната для престарелых и инвалидов очень износилось, по нему пошли трещины, но аварийным оно признано не было. На капремонт было выделено более двух миллионов рублей. В ходе проверки всплыли нарушения практически на 350 тысяч: оплаченные работы выполнены не были. Подрядчик частично исправил недостатки.

В пресс-службе облсовета уточнили, что в отношении бывшего директора учреждения возбуждено административное дело. Материалы по нему сейчас в суде. В дом-интернат назначили нового руководителя.

Сам интернат в дальнейшем планируют перенести в другое помещение вМценском районе. Сейчас его как раз подыскивают.